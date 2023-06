Sem uso de agrotóxicos

O "Horta na Favela" utiliza técnicas de cultivo de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Criador do projeto, Flávio Gomes, de 48 anos, que atua diretamente com cerca de 70 crianças, sente-se motivado a continuar por muito tempo. Para ele, essa é uma forma de reduzir as desigualdades.

"Começamos um trabalho de consciência ambiental com crianças da parte alta e a ideia é que possamos levar uma horta para cada uma delas. Além disso, construímos uma composteira e, com ela, estamos retirando mais de 100 quilos de resíduos do meio ambiente e transformando lixo em adubo orgânico".