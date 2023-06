Boa ideia brota na Rocinha

Áreas subutilizadas e ociosas da Rocinha, uma das maiores comunidades do Brasil, na Zona Sul do Rio, aos poucos estão sendo transformadas em espaços verdes, produtivos e sustentáveis. A transformação física reflete diretamente na qualidade de vida da população e na preservação ambiental. A iniciativa faz parte do projeto inovador "Horta na Favela", iniciativa do Governo do Rio, por meio do edital Favela Inteligente.

"Em algumas visitas à comunidade da Rocinha, eu garanti à população que o Governo do Rio estaria presente com ações e muito trabalho, trazendo para os moradores mais dignidade, respeito, sustentabilidade e oportunidades. Esse projeto da horta mostra que, com trabalho em equipe, as comunidades contribuem para construir um ambiente melhor, garantindo espaços mais seguros e sustentáveis para as nossas crianças no futuro", ressaltou o governador Cláudio Castro.

O objetivo principal do projeto é reduzir o impacto ambiental e promover a sustentabilidade por meio do cultivo de alimentos orgânicos e da conscientização sobre práticas sustentáveis. Com a participação ativa dos moradores locais, o projeto está proporcionando mudanças positivas para a comunidade, como geração de renda e o combate à insegurança alimentar.

O Favela Inteligente, lançado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio (Faperj), com apoio da Universidade Federal Rural (UFRRJ), liberou R$ 8,5 milhões: R$ 6 milhões para despesa de custeio e R$ 2,5 milhões para despesas de capital.