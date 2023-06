Homem é preso por homicídio na Baixada Fluminense

Rio - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam Eduardo Ricardo Ferreira de Lucena, vulgo "Cute", de 40 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por homicídio e lesão corporal. A prisão ocorreu na última sexta-feira (9).



Os agentes conseguiram localizar Cute através de informações recebidas pelo Disque Denúncia. Ele foi encontrado na Rua Nove, Vila da Cava, acesso clandestino ao Arco Metropolitano.



A PM também utilizou dados estatísticos que relatavam sobre roubos de veículos e roubos de cargas na região do Arco, e sobre a possível rota de fuga, assim como o local para realizar transbordo de carga roubada. Com isso, os policiais, em patrulhamento, fizeram a abordagem de um veículo de carga suspeito.



Após abordagem, foi verificado que Eduardo Ricardo, motorista do veículo, possuía um mandado de prisão em aberto de junho de 2021, pelos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal leve e concurso material.



Segundo as investigações, o crime teria sido cometido por Eduardo durante o dia, em local movimentado e na frente da mãe, do irmão, da esposa e dos filhos da vítima. A polícia ainda ressaltou que o criminoso também é investigado por outros crimes no Arco Metropolitano, em especial roubo de cargas.



O veículo apreendido, uma fiorino, na cor branca, possuía o chassi remarcado e foi conduzido para perícia.



A ocorrência foi encaminhada para a 58ª DP (Posse), onde foi cumprido o mandado de prisão. O criminoso foi levado para uma unidade prisional da Seap.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça e roubo de cargas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.