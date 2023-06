Inscrições para técnico em manutenção do VLT encerram nesta segunda-feira

Rio - Terminam, nesta segunda-feira (12), as inscrições para as duas vagas de emprego que estão abertas no VLT Carioca, para técnico em manutenção. Os interessados, que devem ter ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Mecânica, irão atuar no setor de manutenção rodante da concessionária.Entre as atividades previstas na função estão a inspeção, análise, medição e regulagem de equipamentos. É considerado um diferencial possuir experiência no setor metroferroviário e conhecimento do sistema SAP.A empresa também oferece os benefícios de assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, participação nos resultados e entre outros.Os interessados na oportunidade devem acessar o site vltrio.com.br e clicar na aba FaleConosco/Trabalhe Conosco.