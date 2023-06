santo do dia

SÃO GASPAR DE BÚFALO

Gaspar nasceu no dia 6 de janeiro de 1786, em Roma. Foi companheiro de Vicente Strambi nas missões. Strambi o definia como "terremoto espiritual". O povo o chamava de "anjo da paz" porque suas pregações eram pacíficas e caridosas. Com estas armas da paz e da caridade conseguiu conter os bandidos que proliferavam nas periferias de Roma. O Papa Leão 12 recorreu a Gaspar de Búfalo devido à proliferação do banditismo e Gaspar conseguiu amansar os mais temíveis bandidos. Morreu em 1837, em Roma, em um quarto do Teatro Marcelo.