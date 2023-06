Rio, Nova Iguaçu e Caxias terão intensa programação para celebrar Dia de Santo Antônio

Rio - O dia dedicado a Santo Antônio, um dos mais populares da Igreja Católica, será comemorado com uma extensa programação em igrejas do Rio, de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, além de outras cidades da Região Metropolitana, na terça-feira (13).

O histórico Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Centro do Rio, promove a maior celebração na cidade. As missas vão acontecer às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 18h. "Iremos distribuir cerca de 30 mil pães, além de barracas com comidas típicas'', conta o frei Gustavo Medella, um dos organizadores do evento, citando os famosos "pãezinhos de Santo Antônio", que são ofertados aos fiéis.

O cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, irá participar das solenidades no local, às 15h. ''Receber a visita de Dom Orani neste dia é uma alegria tanto para a nossa comunidade franciscana, como para todo o povo devoto'', exalta frei Medella.

No Santuário do Cristo Redentor, na Zona Sul, às 11h, haverá bênçãos e distribuição de pães. Outro ponto importante de devoção na cidade é a Igreja de Santo Antônio de Lisboa e Bom Jesus do Monte, que fica no alto de uma colina, em Vila Isabell, na Zona Norte. A escadaria principal de acesso fica na Rua Teodoro da Silva, perto do Shopping Boulevard. As missas serão às 8h, 10h, 12h, 17h e 19h.

Já em Nova Iguaçu e em Duque de Caxias, as duas maiores cidades da Baixada, a festa promete ser bastante intensa, já que o santo é padroeiro dos dois municípios. Para celebrar em grande estilo, ambas as prefeituras decretaram feriado na terça-feira.

A Festa de Santo Antônio de Jacutinga, em Nova Iguaçu, completa 160 anos em 2023. Os festejos começaram no último dia 10, com diversas apresentações culturais e musicais. No dia 13, serão oito missas: seis delas festivas, às 6h, 8h, 12h, 14h, 16h e 20h, além da diocesana, às 10h, e da solene com os devotos, às 18h. Já a procissão acontece às 17h. A catedral fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2262, no Centro de Nova Iguaçu.

Em Caxias, a festa foi aberta na última quinta-feira (8) e já recebeu milhares de visitantes. Além das celebrações para fiéis na Catedral e da programação cultural, o público pode saborear quitutes nas barracas montadas na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), e na quermesse no interior da igreja, que oferecem muitas opções gastronômicas e lembranças alusivas. A Catedral fica na Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1861, no Centro de Caxias.



Casamenteiro

Santo Antônio de Pádua foi um frade franciscano nascido em Lisboa, Portugal, no final do século 12 e que viveu até o início do século 13. Ele é conhecido como o Santo Padroeiro dos casamentos, dos casais e dos namorados. Ele costuma ser 'chamado' por aqueles que buscam encontrar um(a) parceiro(a) ou obter ajuda nos assuntos do coração.

Pãozinho

De acordo com a tradição, o "pãozinho de Santo Antônio" é abençoado e distribuído durante as festas em honra, especialmente no dia 13 de junho. O alimento é frequentemente dado a pessoas solteiras, com a crença de que ao receber o pão abençoado, elas terão mais chances de encontrar um amor ou se casar.