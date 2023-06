Encontro estava escrito

O amor não é diferente no ambiente jovem. Talvez um pouco mais infantil e inocente. Willian da Conceição e Yasmin Azevedo, de 22 e 21 anos, moradores de Realengo, são surdos e se conheceram ainda crianças, na escola. O interesse mútuo começou nas redes sociais. Não demorou para que o relacionamento, que já dura dois anos, acontecesse.

A estudante participa do RAP da Saúde desde 2016 e divulga o curso de Libras em seu bairro. Willian chegou recentemente, em 2022, mas se destacou nas oficinas de formação. "Tinha muitos preconceitos sobre preservativos, violência, amamentação e sexualidade. As oficinas me ajudaram a mudar", frisou Willian.

Com a nova percepção e visão de mundo, o jovem passou a se destacar no programa, tornou-se multiplicador e, atualmente, é um dinamizador (líder de um dos grupos). No próximo semestre, assume sua própria turma de Libras.