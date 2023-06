Mil facas foram apreendidas durante abordagem à população de rua

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) apreendeu mil facas desde que iniciou as ações de ordenamento e acolhimento às pessoas em situação de rua, em julho de 2022. Nesse período também foram retirados das ruas 5.846 itens, sendo nove réplicas de arma de fogo, 982 itens perfurocortantes e 1.768 materiais para o uso de drogas, além de 2.073 materiais diversos.



Já do início do ano até junho, os agentes apreenderam 4.376 itens durante as operações, sendo 656 facas e 666 objetos perfurocortantes, como bastões, ferros, espadas artesanais, porretes, chaves de fenda, além de 1.271 materiais para o uso de drogas e 1.774 objetos diversos.



As operações, que são diurnas e noturnas, visam o ordenamento das vias públicas e a segurança da população. Elas acontecem diariamente em diversos bairros da cidade, em áreas com a presença de usuários de drogas, e com o apoio de agentes da Secretaria de Assistência Social, que abordam as pessoas e oferecem acolhimento.



"Retirar de circulação mil facas representa prevenir, evitar e impedir pelo menos mil crimes com violência aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos continuar fazendo operações abordando pessoas em situação de rua junto com a Assistência Social, com foco na segurança pública e no ordenamento do espaço público", enfatiza o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.