Resende e Athletic-MG empatam sem gols pela Série D

Resende e Athletic-MG empataram em 0 a 0 na tarde de domingo (11), no Estádio do Trabalhador, no Sul Fluminense. O jogo foi válido pela última rodada do primeiro turno da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro.



Os visitantes até chegaram a abrir o placar, com Brandão, mas o árbitro anulou o lance marcando impedimento do atacante. Passado o susto inicial, o Resende tomou o controle da partida e passou a pressionar em busca do gol, mas o goleiro Glauco fez duas grandes defesas.



No segundo tempo, os dois goleiros apareceram com grandes defesas para segurar o zero a zero no placar. Nos minutos finais de partida, o Resende iniciou uma pressão em busca do gol, assustou em chute cruzado de Bismarck, mas não conseguiu chegar ao gol.



Com o resultado, o Gigante do Vale chega a quatro jogos de invencibilidade no Brasileiro e fica na sexta colocação, com nove pontos ganhos, a um do G4 do grupo 6. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (14), às 15h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei/MG, pela primeira rodada do returno.