Homem ateia fogo em cabelo de garota de programa na Avenida Brasil

Rio - Um homem ateou fogo no cabelo de uma garota de programa, no fim da noite de sábado (10), às margens da Avenida Brasil, na altura de Bangu, Zona Oeste. A ação foi filmada pelo motorista do carro onde estava o agressor.

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro se aproximam da vítima, que estava na companhia de outra mulher. Ao perceber a chegada do carro, a jovem se vira e o carona do carro tira um spray em aerossol, espirra o produto sobre a chama de um isqueiro e incendeia o cabelo da vítima.

Homem usa aerossol para atear fogo ao cabelo de garota de programa na Avenida Brasil, em Bangu

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/YU1ZDVAo1l — Jornal O Dia (@jornalodia) June 12, 2023

Em seguida, o motorista arranca com o carro e os dois dão risada sobre o ocorrido. "Muito bom, veado. Muito bom", diz um dos ocupantes do carro em meio a muitos risos.

A vítima, identificada como Beatriz Steffany, de 18 anos, teve parte das tranças queimadas, mas não a pele. Ela preferiu não procurar atendimento médico.