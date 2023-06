Semana da Saúde Ricardo Boechat acontece em Bangu; prevenção ao câncer de mama e doação de sangue são destaques

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) vai promover, nos dias 14, 15 e 16, a Semana da Saúde Ricardo Boechat, em Bangu, com a realização de consultas e exames, como mamografia, ultrassonografia e HIV, entre outros. Uma base da SES será montada no estacionamento do Bangu Shopping, onde ocorrerão consultas gratuitas, entre 8h e 16h. A partir das 7h, serão distribuídas senhas para o atendimento.



Entre os objetivos da ação, está a conscientização da população sobre os cuidados com a saúde, a doação de sangue e a de órgãos. "A Semana da Saúde de Bangu é uma grande oportunidade para todos terem acesso a vários serviços de saúde. Na ação elas podem receber resultados e serem encaminhadas diretamente para tratamento na rede estadual. O evento oferece cuidados específicos às mulheres e aos homens, além de especialidades comuns a todos. Queremos chamar a atenção da população para a importância dos cuidados com a saúde, a prevenção e a doação de sangue", destacou o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.



Durante o evento, as mulheres terão acesso aos exames de mamografia e ultrassonografia mamária. Para isso, será necessário levar pedido médico, feito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ou por consulta particular, a cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.



Para os homens com mais de 50 anos ou histórico de casos da doença na família, as atenções estarão voltadas principalmente para o câncer da próstata. Além da consulta com urologista, serão realizados exames de PSA, coleta de sangue e palestras.



Testagem para outras doenças, como HIV, sífilis e hepatites B e C, também serão oferecidas para quem comparecer ao evento. Haverá ainda medição de glicose, aferição de pressão, verificação de peso, com avaliação da composição corporal, e testes de espirometria com diagnóstico de asma e doença pulmonar.



Uma novidade desta edição é a castração de cães e gatos por meio do Programa RJPET, da Secretaria de Estado de Saúde. Os agendamentos devem ser realizados previamente pelo site: https://rjpet.com.br. Cada castramóvel conta em média com uma equipe de 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. Todo o procedimento leva no mínimo 45 minutos.



A Semana da Saúde terá, ainda, um espaço de beleza com corte de cabelo feminino e masculino, massagem e maquiagem.



Serviços da Semana de Saúde de Bangu



Mamografia e ultrassonografia - Os resultados dos exames de ultrassonografia serão disponibilizados imediatamente após a sua realização. Já os laudos das mamografias serão entregues no Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem - Rio Imagem. Endereço: Av. Presidente Vargas 1.733, Centro (em frente à Central do Brasil). Horário de entrega: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h.



Saúde do homem - A ação contará com uma estrutura na qual os visitantes participarão de palestras e poderão passar por consulta com especialista e exames de PSA para investigação de tumores na próstata. Para realizar o atendimento, é preciso ter mais de 50 anos ou histórico de casos de câncer de próstata na família.



Testes rápidos – Para glicose, colesterol, sífilis, HIV e hepatites B e C, espirometria, avaliação da capacidade pulmonar, aferição de pressão arterial com avaliação e fibrilação atrial (arritmia cardíaca)



Doação de sangue - O Hemorio terá um posto de coleta de sangue montado durante os três dias de evento. Será possível fazer a coleta de 300 doações por dia. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.



RJ Transplantes – Criado em 2010, o RJ Transplantes já realizou cerca de 19 mil procedimentos nos últimos anos. O programa realiza transplantes e captação de coração, fígado, rim, pâncreas, medula óssea, osso, pele, córnea e esclera (membrana que protege o globo ocular). As equipes do programa realizam um trabalho de conscientização sobre a importância da doação de órgãos com a população e com as famílias que acabaram de perder um parente. órgãos.



Combate à Aids - Além da realização do teste rápido para diagnosticar a infecção pelo vírus HIV, a Semana da Saúde vai oferecer exame para identificação de sífilis, outra doença sexualmente transmissível que requer atenção. Haverá também distribuição de preservativos.



Castração de animais – O serviço gratuito da Secretaria de Estado de Saúde estará presente para fazer castrações de cães e gatos gratuitamente. Os agendamentos devem ser realizados exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br.



Semana da Saúde de Bangu Ricardo Boechat

Dias: 14, 15 e 16 de junho

Horário: 8h as 16h

Local: Estacionamento do Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240