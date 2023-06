santo do dia

SANTO ANTÔNIO

Celebramos a memória do popular santo — doutor da Igreja — que nasceu em Lisboa, no ano de 1195, e morreu com 36 anos nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O seu nome de batismo era Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo. Ele atraía grandes multidões com as suas pregações, passava diversas horas no confessionário e reservava, para si, momentos de retiro em solidão. Foi sepultado no quinto dia após sua morte.