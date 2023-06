Vivinha da silva!

Uma idosa acordou dentro de um caixão após cinco horas de velório no Equador. Ela agora está internada em um hospital público, o mesmo onde havia sido declarada morta, informou um de seus filhos. As informações são da AFP.

Um vídeo divulgado no Twitter mostra Bella Montoya, 76 anos, no caixão já aberto e respirando com dificuldade após o confinamento prolongado, enquanto dois homens a ajudam a sair do local. A idosa bateu no caixão, contou o filho, Gilbert Balberán. "Nos entregaram uma certidão de óbito", afirmou Balberán em um vídeo divulgado pela imprensa local. Vários meios de comunicação equatorianos celebraram a "ressurreição" da idosa.

"Minha mãe está recebendo oxigênio. O coração dela está estável. O médico apertou a mão dela e ela reagiu. Eles disseram que isso é bom, porque significa que ela está reagindo aos poucos", acrescentou o filho ao jornal 'El Universo'.

Bella Montoya foi declarada morta na última sexta-feira, no hospital público Martín Icaza, na cidade de Babahoyo (sudoeste do Equador). Ela foi internada com "diagnóstico presumível de acidente vascular cerebral e teve uma parada cardiorrespiratória, sem responder às manobras de reanimação. O médico de plantão confirmou a morte", admitiu o ministério da Saúde.

A pasta anunciou a criação de Comitê Técnico Nacional para investigar o caso. A idosa teria sofrido uma catalepsia, de acordo com a imprensa local e está intubada.