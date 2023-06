O bairro do Catete está largado. Os bandidos estão aterrorizando a população e assaltando a qualquer hora do dia. A rua Buarque de Macedo é um dos locais preferidos dos marginais. Os assaltos são cometidos com brutalidade. Eles já chegam apontando a arma para o rosto das pessoas sem a menor preocupação. O policiamento precisa ser reforçado para região. Um lugar lindo e tão abandonado.