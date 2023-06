Gabinete Itinerante da Câmara de Vereadores de SG segue no Alcântara

O Gabinete Itinerante da Câmara dos Vereadores vai estar hoje (terça-feira, 13), a partir das 10h, no Centro de Alcântara, em frente ao prédio do relógio, no bairro de São Gonçalo. A ação, que realiza atendimento à população, é de autoria da vereadora Priscilla Canedo e tem como o objetivo de ouvir as demandas da população sobre as necessidades de cada região.



“Muitas pessoas não vão à Câmara de Vereadores por timidez ou por desconhecerem o local. Desse modo, o Gabinete Itinerante é uma forma de divulgar o nosso mandato e já obter solicitações e encaminhamentos da população. Ou seja, fazer com que os munícipes tenham voz e mais informação sobre a política”, explicou Priscila ao lembrar as reclamações dos cidadãos buscada nas indicações legislativas com base na realidade de cada bairro.



Sobre a vereadora - Priscilla Canedo ocupa desde o ano de 2020 uma cadeira na Câmara dos Vereadores. É vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, vice-presidente Comissão de Política Urbana e Habitação e membro da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente.