Morre jovem vítima de explosão de botijão de gás

Rio - A jovem Karla Beatryz Barreto, de 21 anos, morreu, nesta terça-feira (13), após ficar quatro dias internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ela teve queimaduras pelo corpo durante uma explosão de um botijão de gás na Vila do João , no Complexo da Maré, na manhã da última sexta-feira (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas, mas foram socorridas pelos próprios vizinhos. Inicialmente, Karla foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu os primeiros atendimentos. Pouco depois, ela foi encaminhada ao Souza Aguiar, mas não resistiu. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.



Nas redes sociais, parentes e amigos deixaram homenagens para Karla. "Tá doendo tanto sem você minha princesa... Deus tirou você de nós, como está sendo difícil! Te quero de volta", disse uma mulher. "Tão linda, descanse em paz prima", comentou outra.



"Eu sempre irei lembrar do dia de hoje com muita dor no meu coração. Não consigo acreditar que minha sobrinha se foi e eu não pude me despedir. A única coisa que me conforta é saber que ela está na presença de Deus", publicou uma terceira pessoa.

Em nota, a Defesa Civil informou que foi acionada para avaliar a extensão dos estragos e, segundo o órgão, a edificação de quatro andares com 10 unidades residenciais foi interditada. "Durante a vistoria, os técnicos identificaram que a explosão gerou danos estruturais, como rompimento de pilar. O laudo pedirá a demolição do prédio pelos órgãos competentes", diz a nota.