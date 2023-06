Vagabundos identificados

A equipe do delegado titular da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Marcello Braga Maia, conseguiu a identificação das lideranças da facção, dos suspeitos que atuam como síndicos e de criminosos associados. Entre eles estão os chefes, Rafael Alves, o Peixe, e Sabão, que ainda estão foragidos.

Na operação, a polícia teve o apoio de empresas concessionárias, para que fizessem a regularização do fornecimento dos serviços públicos nos condomínios. A ação foi batizada de Sanitizer (saneadora em Latim) pois, além de sanear as irregularidades, tinha o objetivo de executar as ordens judiciais.

A ação da DDSD contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Serviço Aeropolicial (Saer), equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), além do suporte de técnicos da Light, Naturgy e V.tal.