Bando do Sabão só faz sujeira na Zona Oeste

A Polícia Civil deflagrou ontem operação para prender o traficante José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão, e cumprir sete mandados de busca e apreensão em endereços de criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP). A facção domina as favelas da Coreia, Rebu, Vila Aliança e Senador Camará, na Zona Oeste. Nove suspeitos, incluindo Gleison Luiz Barros Ferreira, o Tamborzão, 2º na hierarquia do bando, foram presos.

Os alvos são investigados por furto qualificado, receptação qualificada, extorsão, associação para o tráfico e organização criminosa. Denúncias de moradores de conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida, em Senador Camará, indicam que os bandidos destituíram síndicos dos condomínios e os substituíram por comparsas que passaram a cobrar taxas ilegais de energia elétrica, água, gás e sinal de internet, com as quais a quadrilha lucra R$ 3 milhões por mês.

Na ação, foram apreendidos sete fuzis, uma pistola, carregadores, radinhos e drogas. Uma moradora foi ferida por estilhaços quando agentes retiravam barricadas.

Ainda segundo as investigações, os membros da organização criminosa promovem os cortes dos serviços públicos e cobram as taxas para que os seus associados realizem as ligações clandestinas. As cobranças irregulares são feitas pelos síndicos informais, que se posicionam nas guaritas de acesso de cada um dos prédios e dali controlam o dia a dia da comunidade, posteriormente repassando a arrecadação dos valores extorquidos para os chefes.