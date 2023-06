CPI instalada na Alerj irá investigar o método reconhecimento facial em delegacias

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) instalou, nesta quarta-feira (14), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Reconhecimento Facial nas Delegacias. Requerido pela deputada Renata Souza (PSol), que irá presidir o grupo, o objetivo do colegiado é apurar como funciona o processo de reconhecimento fotográfico realizado pelas forças de segurança pública.



"Queremos saber como um banco de dados é criado no âmbito das polícias para que apresente uma cartela de fotos para reconhecimento. Neste sentido, pretendemos investigar como se processa esse banco de dados, como essa pessoa é transformada em suspeita e tem essa foto como única prova para incriminá-la ou condená-la", comentou a parlamentar.

Segundo a presidente da CPI, em alguns casos a condenação se passa antes mesmo do suspeito ir para a delegacia. "Temos casos em que a pessoa sequer passou por uma delegacia de polícia e foi um reconhecimento fotográfico que garantiu condenações a esse cidadão. Precisamos entender como isso está sendo utilizado no sistema de Justiça, como um todo, mas também dentro das delegacias de polícia", pontuou.



O deputado Márcio Gualberto, eleito relator da nova CPI e que já preside a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, explicou como será o processo. "O parecer que haverá de ser feito a muitas mãos, após amplo debate nesta comissão, tem que ser técnico, muito bem fundamentado e pesquisado, porque é essa a colaboração que a CPI vai deixar como legado para a Alerj e para a sociedade”, pontuou.



Participam também da reunião os deputados Júlio Rocha (Agir), Dani Balbi (PCdoB), Thiago Rangel (Pode) e Verônica Lima (PT). O deputado Marcelo Dino (União) solicitou formalmente a sua participação no colegiado em substituição ao deputado Jari Oliveira (PSB), que não pode continuar como integrante no grupo por causa de sua atuação em outras comissões. A CPI pretende apresentar na próxima semana um plano de trabalho.