Um terreno abandonado na Rua Eugenio Pereira Pinto, no Barro Vermelho, São Gonçalo, virou um lixão. Além de muito lixo, o local também está com matagal que precisa ser capinado. O terreno vive cheio de moscas, baratas, ratos, uma nojeira só. Ainda tem o cheiro horrível que fica pela rua. Um absurdo. Ninguém merece ter que viver com essa lixarada. É desumano. Os moradores pedem que a companhia faça a limpeza do local e coloquem lixeiras para que a rua seja mantida limpa.