Central de telemarketing

De acordo com as investigações, as 20 pessoas indiciadas pela Polícia Civil e denunciadas pelo MPRJ tinham várias funções no grupo criminoso. Os quatro 4 alvos dos mandados de prisão são os líderes e os demais integram o grupo, tanto captando clientes, quanto estabelecendo negociação.

"O grupo alugava imóveis para levar vítimas e passar credibilidade. Além desses 20, havia dezenas de outras pessoas que eram contratadas para serem telemarketing e muitos nem sabiam do golpe", explicou o delegado, acrescentando que a quadrilha costumava mudar de escritório com frequência para evitar identificações.