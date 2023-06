Acusados usavam firmas de fachada

Segundo a denúncia do MPRJ, o grupo utilizava as empresas Cooperativa Habitacional Fênix e Mesbla Investimentos e Consultoria Ltda. de fachada, para dar credibilidade ao golpe. Acreditando na veracidade da proposta imobiliária, uma vítima contratou um empréstimo no valor de R$ 35 mil, a serem pagos em 48 parcelas de R$ 600, além de R$ 1.500 referentes à taxa de admissão na cooperativa.

Após realizar o pagamento, a vítima chegou a fazer uma visita ao imóvel. Ela somente percebeu que havia caído em um golpe após o prazo de 30 dias para a emissão de documento de posse do imóvel.