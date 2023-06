Lanche entre túmulos

A Prefeitura do Rio mandou demolir, ontem, uma franquia de uma rede de lanchonetes construída perto de túmulos, dentro do Cemitério São João Batista, em Botafogo. A loja fica quase encostada a uma fileira de jazigos e a obra aparenta estar pronta, mas a autorização só foi pedida na terça-feira. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou inquérito.

Agentes da DPMA estiveram lá ontem. O delegado Wellington Vieira disse que a concessionária Rio Pax e o administrador do cemitério vão responder por crime ambiental. "Fizeram uma poda sem licença ou responsável técnico".

Na última sexta, funcionários trabalhavam na finalização da obra da rede Megamatte. Um cartaz anunciava: "Em breve aqui". Na quinta, o diretor da Associação de Moradores de Botafogo, André Decourt, classificou a construção como absurda. "No meio do cemitério, eu nunca vi lanchonete. Estão fazendo outra da mesma rede na capela, o que é normal. Mas ali no meio é absurdo".

A Coordenadoria de Cemitérios e Serviços Funerários da prefeitura informou que a construção não foi licenciada e, por isso, é irregular. Na manhã de ontem, a coordenadoria notificou a administração do cemitério para fazer a demolição em até 48h. Por meio da assessoria, a Megamatte esclareceu que a demolição ficará a cargo da Rio Pax, que não retornou o contato do MEIA HORA.