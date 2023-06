Galpão pega fogo em São Cristóvão

Rio - Um incêndio atingiu um galpão na madrugada desta quinta-feira (15) em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Não houve feridos.



O fogo, que já foi controlado, tomou o imóvel localizado na Rua Figueira de Melo número 431, na altura do Campo de São Cristóvão. No local funcionava uma fábrica de peças de couro e estava abandonado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Benfica foram acionados às 3h55 para a ocorrência. No momento, está sendo realizado o trabalho de rescaldo.



