Exposição gratuita resgata história da Unidos de Padre Miguel

Rio - A Unidos de Padre Miguel inaugurou uma exposição fotográfica que resgata a fundação e a trajetória da agremiação. Idealizada pelo departamento cultural da escola, a mostra, que está em cartaz na quadra (Rua Mesquita, 8, Padre Miguel, Zona Oeste do Rio), pode ser visitada de segunda a sábado, das 9h às 18h. A entrada é franca.



Entre os documentos selecionados, estão registros da origem do Boi Vermelho, símbolo da agremiação, e da construção da quadra. Arquivos que destacam a passagem de grandes nomes do Carnaval pela Vermelha e Branco também estão disponíveis.



Consagrado no Salgueiro, na Mocidade e na Imperatriz, o carnavalesco Arlindo Rodrigues foi responsável pelos desfiles de 1984 e 1985. Outros personagens lembrados na exposição são mestre Cinco, fundador da escola e comandante da bateria entre 1957 até 1965, e o lendário mestre André, “inventor” das paradinhas, que liderou os ritmistas entre 1969 e 1972.



“Este é um momento de muita alegria para todos nós do departamento cultural. Estamos, aos poucos, resgatando a história de nossa escola, e sentimos a necessidade de apresentar uma parte dos dados que já coletamos. Nosso objetivo é fazer com que as novas gerações sintam ainda mais orgulho de ser Boi Vermelho”, conta Alessandro dos Reis, integrante do departamento cultural.



Outro detalhe que chama atenção na mostra “Origens da UPM” é a participação feminina liderando o carro de som da escola. Desde sua fundação, a Unidos teve três intérpretes oficiais: Yolanda Borges, nos anos de 1963, 1964 e 1965; Leda Silva, em 1982; e Rutinha, de 1985 até meados dos anos de 1990. A exposição também apresenta a figura de Waldomiro José, que, na década de 1960, atuava como primeiro mestre-sala, aos 72 anos.



“A Unidos de Padre Miguel vive um momento muito especial, e esta exposição veio para coroar a nossa história e a importância da agremiação para o Carnaval e para a Zona Oeste. Estamos muito felizes com o trabalho de resgate que vem sendo feito pelo cultural”, exalta Lara Mara, diretora de Carnaval da Vermelho e Branco.