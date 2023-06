Escoteiros fazem ação ecológica na Zona Norte de Niterói

Neste sábado, 17/6, durante todo o dia, escoteiros de Niterói, com o apoio do poder público e de organizações não governamentais farão um dia de Ação Ecológica em toda a área de lazer com oito mil metros quadrados do Horto Botânico do Fonseca. A concentração será às 10 horas, na quadra poliesportivo do principal espaço de lazer da Zona Norte da cidade.



Além de conscientizar os visitantes sobre a preservação das áreas verdes do Horto Botânico, através de estandes que estarão distribuídos pela área, a ação vai fazer a varrição dos espaços verdes, com o recolhimento de lixo inorgânico e plantio de mudas de árvores.

“Realizamos sempre esse tipo de atividade, já que o Horto do Fonseca, além de ser uma importante área de lazer, representa o pulmão da zona Norte de Niterói”, explicou Luiz Carlos Neves Monteiro, líder do 49° Grupo Escoteiro Professor João Brasil, com sede em Niterói.