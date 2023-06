Dois homens são presos por roubo em Campo Grande

Rio - Dois suspeitos de roubo foram presos na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no final da noite desta quarta-feira (15), por policiais do 40º BPM (Campo Grande).



De acordo com informações divulgadas pela PM, a dupla foi abordada após cometer uma série de roubos na Avenida Cesário de Melo.



Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma réplica de arma de fogo, cinco celulares e um carro. O caso foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande).