EcoRioMinas tem oportunidades de trabalho em diversas áreas

A EcoRioMinas, concessionária do sistema rodoviário Rio de Janeiro—Governador Valadares (MG), seleciona interessados para trabalhar em diversas áreas. A empresa oferece ainda, vagas para pessoas com deficiência. As vagas são para os cargos de Engenheiro e Operador de Pedágio, nas regiões de Magé, Seropédica e Itaguaí no Rio de Janeiro.A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale alimentação, vale transporte, previdência privada, parceria com Gympass, programa de participação nos resultados (PPR), entre outros. A EcoRioMinas liga o Rio de Janeiro ao leste de Minas Gerais e inclui o Arco Metropolitano, a Região Serrana e o Porto de Itaguaí, formando um importante corredor logístico com 726,9km, composto pelas rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ).Os interessados devem cadastrar o currículo no site https://ecoriominas.gupy.io/