Biblioteca comunitária em Anchieta celebra marca de 12 mil visitantes

Rio - A biblioteca comunitária A Casa Amarela, em Anchieta, Zona Norte do Rio, promoverá, neste sábado (17), a partir das 14h, um grande evento com música para comemorar um ano de fundação do espaço cultural. A atividade contará com a participação de escritores, artistas, educadores e moradores do bairro. A entrada é gratuita.



Administrada por um grupo de voluntários, a biblioteca, que funciona de terça-feira a sábado, de 9h30 às 18h, tem uma programação que, além do empréstimo de livros, conta com rodas de conversa, oficinas, cursos, passeios culturais e ações educacionais.



"Foi um ano de muitas conquistas, quando milhares de pessoas entraram pela nossa porta e compartilharam de momentos felizes. Nossas crianças estão tendo direito a sonhar com uma nova vida através da educação e da cultura", comemora Pedro Gerolimich, conhecido entre os moradores da região como Pedro do Livro, idealizador da biblioteca.



Desde a inauguração, cerca de 12 mil pessoas visitaram o espaço, com mais de 1.100 livros emprestados. Outros oito mil exemplares foram distribuídos gratuitamente. O local atende regularmente a 120 famílias em programas sociais.



Ainda de acordo com os administradores, a biblioteca cadastrou 350 pessoas para oportunidades de trabalho junto à Prefeitura do Rio.



A Casa Amarela fica na Rua Padre Mário Versé, 11, na Praça Nazaré, em Anchieta.