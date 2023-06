Homem é preso por roubar cabos do contêiner da SuperVia

Rio - Agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), com ajuda de funcionários da SuperVia, prenderam, na manhã desta quinta-feira (15), um homem que arrombou a porta e furtou cabos e outros materiais em uma unidade da concessionária, no Sampaio, Zona Norte do Rio. O caso, o quarto em uma semana, foi registrado na 19ª DP (Tijuca), para onde o suspeito foi levado.



Atos de vandalismo nas proximidades da estação vêm prejudicando, de acordo com a SuperVia, a prestação dos serviços para os passageiros. Por causa de um destes ataques, em um contêiner da concessionária, desde o fim de semana, o sistema de áudio com os passageiros está fora do ar nas estações São Francisco Xavier, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Silva Freire e Méier.



Em nota, a SuperVia lamentou o episódio e pediu a colaboração da população para denunciar, caso presencie qualquer tipo de crime, através do 190 ou pelo Disque Denúncia (2253-1177).