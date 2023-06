Senac RJ oferece curso gratuito de corte e costura para moradores de duas comunidades cariocas

Com o objetivo de viabilizar um novo ofício para homens e mulheres em situação vulnerabilidade social, o Senac RJ e a Oficina Muda, empresa multimarcas de moda upcycling, firmaram parceria para oferecer, a partir do dia 28, na unidade Senac Copacabana, uma turma gratuita do curso de qualificação profissional de Aperfeiçoamento em Corte, Costura e Modelagem, com auxílio-transporte e lanche incluídos. As vagas serão destinadas a moradores das comunidades do entorno do galpão da oficina: Morro do Pinto e Morro da Providência. Os alunos que se destacarem no curso terão chances de contratação pela oficina. As inscrições devem ser feitas, até as 18 horas do dia 23, exclusivamente pelo link https://bit.ly/senacrj_oficinamuda_copacabana O curso oferecerá uma ideia global de elaboração de uma peça, a partir da utilização do manequim de Moulage para facilitar a visão volumétrica na hora de construir os modelos, bem como a percepção de caimentos e ajustes ao corpo. O aluno será orientado ao pensamento crítico e questionador para encontrar novos caminhos no fazer profissional e, ao longo das aulas, será estimulado a entregar acabamentos impecáveis, visto se tratar de vestuário avançado, com valor agregado mais alto no mercado e, por isso, maior exigência de qualidade.