Resende é derrotado fora de casa pelo Athletic-MG

O Resende foi derrotado por 3 a 0 pelo Athletic-MG na noite de quarta-feira (14), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei/MG, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O time estava sem perder há quatro jogos.



O primeiro tempo foi bem dividido e terminou tudo igual. Já na segunda etapa, a partida seguia equilibrada até que o Athletic abriu o placar aos 27 minutos, com Alan Dias, e ampliou logo em seguida, aos 29, com Wanderson. O Resende pressionou em busca do gol e chegou em chutes de fora da área, porém, foram os donos da casa que ampliaram o marcador aos 55 minutos com Wanderson novamente.



Mesmo com a perda, o Gigante do Vale segue na 6° colocação, com nove pontos, a três do G4. O próximo adversário alvinegro será o Real Noroeste-ES, no sábado, dia 17, às 15h, no Estádio do Trabalhador.