Prefeitura anuncia duas novas linhas de ônibus na Ilha do Governador

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), anunciou, nesta quinta-feira (15), que mais dois serviços de ônibus entram em operação, a partir desta sexta-feira (16), na região da Ilha do Governador. Recém criada, a linha 921 fará o trajeto Bancários X Ribeira. Já a SVB 901 ligará Bananal a Bonsucesso, com itinerário alternativo, passando pelas praias de Cocotá e Congonhas de Campos (este é um serviço especial complementar à linha regular 901, com saídas em horários específicos).



Com essas linhas, serão 73 serviços de ônibus a mais na cidade desde o dia 1º de junho do ano passado, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. O plano operacional tem o objetivo de regularizar gradualmente o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. Conforme estabelecido no acordo, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, os consórcios receberão um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A Prefeitura do Rio vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.



Plano operacional das linhas:



921 (Bancários X Ribeira)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 30 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 30 minutos nos horários de pico.



Itinerário:



Ida: Terminal da Ribeira, Rua Maldonado, Praia do Jequiá, Estrada do Rio Jequiá, Praia de Olaria, Avenida Paranapuã, Avenida Ilha das Enxadas, Avenida Ilha do Fundão (EISA).



Volta: Avenida Ilha do Fundão (EISA), retorno, Avenida Ilha do Fundão, Avenida Ilha das Enxadas, Avenida Paranapuã, Estrada do Dendê, Praia de Olaria, Estrada da Cacuia, Estrada do Galeão, Estrada do Rio Jequiá, Rua Maldonado, Terminal da Ribeira.



SVB 901 (Bananal x Bonsucesso - via Praia Congonhas de Campos)



De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir três viagens de ida (com saídas às 7h, 12h20 e 17h20) e três viagens de volta (com saídas às 8h, 13h30 e 18h30). Este serviço é complementar à linha 901, com itinerário alternativo, seguindo pela Praia de Cocotá e Praia Congonhas do Campo.



Itinerário:



Ida: Praia do Bananal (ponto inicial), Praia da Guanabara, Praia do Barão, Praia de Cocotá, Pitangueiras, Zumbi, Estrada do Rio Jequiá, Estrada do Galeão, Estrada da Bica, Praia da Bica, Jardim Guanabara, Estrada do Galeão, Ponte Velha do Galeão, Avenida Brigadeiro Trompowski, Avenida Brasil, Avenida Teixeira de Castro, Ramos, Rua Cardoso de Moraes, Praça das Nações, Estação de trem de Bonsucesso (ponto final).



Volta: Estação de trem de Bonsucesso (ponto inicial), Linha Amarela, Avenida Brasil, Avenida Brigadeiro Trompowski, Terminal Aroldo Melodia, Ponte Velha do Galeão, Estrada do Galeão, Rua Cambaúba, Praia da Bica, Rua Ipiru, Estrada da Bica, Estrada do Rio Jequiá, Praça da Ribeira, Rua Paramopama, Praia do Zumbi, Praia da Bandeira, Rua Capitão Barbosa, Praça de Cocotá, Praia de Olaria, Praia de Cocotá, Praia Congonhas do Campo (Praia do Barão), Praia da Guanabara, Praia do Bananal (ponto final).



71 linhas que já iniciaram a operação:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas), 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz), 833 (Manguariba X Campo Grande), 830 (Pedregoso X Campo Grande), 842 (Paciência X Campo Grande), 855 (Bangu x Magarça), SV 853 (Vila Kennedy x Mato Alto - via Estrada do Mendanha), 753 (Santa Cruz x Coelho Neto) e 757 (Sepetiba x Coelho Neto).



CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros), 254 (Madureira X Candelária), 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro), 928 (Marechal Hermes X Bonsucesso), 901 (Bonsucesso X Bananal) e 852 (Campo Grande X Pedra de Guaratiba).



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho), 785 (Cascadura X Coelho Neto), 678 (Méier X Vila Valqueire) e 702 (Praça Seca X Madureira), SV 692 (Méier X Alvorada), SV 831 (Colônia X Taquara), 600 (Boiúna X Saens Peña), 961 (Riocentro X Rio das Pedras) e 301 (Rodoviária X Alvorada).



CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo), 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa), 518 (Urca X Botafogo - Circular - via Copacabana) e 519 (Urca X Copacabana - Circular - via Botafogo).