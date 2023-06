Feirão de Emprego para PcD oferece 400 vagas

Rio - O Instituto Rede Incluir, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT/RJ) e o Tribunal Regional do Trabalho do Estado (TRT/RJ), vai realizar a quinta edição da maior feira de empregabilidade voltada às pessoas com deficiência e reabilitados do INSS do Rio de Janeiro, o Circuito Dia D’. O evento acontecerá no dia 20 de junho, no Tribunal Regional do Trabalho, das 10h às 15h30. Serão ofertadas mais de 400 vagas para todos os cargos e níveis profissionais.

Para participar do ‘Circuito Dia D’, não é preciso fazer inscrição prévia, basta aparecer no dia do evento munido de documento de identidade, carteira de trabalho, PIS/NIS, CPF, currículo, comprovante de escolaridade, laudo médico atualizado ou certificado de reabilitação emitido pelo INSS e comprovante de residência para concorrer às vagas.



O ‘Circuito Dia D’ tem como objetivo sensibilizar as empresas para que haja mais visibilidade para as pessoas com deficiência em relação à forma de como inseri-las no mercado de trabalho. O projeto se torna muito importante para os candidatos que buscam sua inserção no mesmo e assim poderem se ver como um cidadão que produz. Afinal, é muito difícil a aceitação das pessoas no mercado de PcDs. A faixa de emprego do feirão é de 20% a 40%. O ‘Circuito Dia D’ acontece desde 2014 no Rio de Janeiro e tem sido realizado com sucesso em todas as suas edições.

Aproximadamente 8,76% da população brasileira tem alguma deficiência e apenas 1% delas estão inseridas nos empregos formais, segundo o IBGE. Isso indica uma clara exclusão e dificuldade de acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho. Segundo a presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT/RJ, desembargadora Alba Valéria Guedes, a realização do “Circuito Dia D” no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, visa o elo entre os profissionais com deficiência e as empresas.



"Visa a conscientização da sociedade, como um todo, de que não existe Acessibilidade sem a Inclusão. E que todos nós, enquanto cidadãos, devemos buscar ter uma visão inclusiva e mais aberta para tornar visíveis aqueles que se tornam invisíveis perante a sociedade. Observo que a inclusão no mercado de trabalho não se resume a contratar, mas também a capacitar as pessoas com deficiência. Como Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão desta casa, estou aqui aberta a ouvir as necessidades de todos aqueles que precisam se fazer ouvir. Nosso objetivo tem sido abrir a consciência de todos para a inclusão e a acessibilidade O Tribunal Regional do Trabalho, como grande gestor das controvérsias entre empregado e empregador, resolveu abraçar a causa, motivando as empresas a adotarem a acessibilidade e inclusão. Com este projeto inclusivo, esperamos que as empresas, que litigam nesta Justiça, se conscientizem da importância do tema, bem como reflitam que a acessibilidade, como um direito, deve ser um processo normal e não excepcional", acrescenta a desembargadora.

Para o superintendente regional do Trabalho, Alex Bolsas, o ‘Circuito Dia D’ é de suma importância para os trabalhadores com deficiência, porque eles podem estar em contato com oportunidades abertas em mais de 12 empresas em um único dia. Assim como também é perfeito para as empresas que têm a oportunidade de apresentar suas vagas para os PcDs e reabilitados do INSS de forma clara e objetiva.



“Nosso propósito é atuar junto das empresas em alinhamento com a legislação, que sejam disponibilizados o percentual de vagas previsto na lei que promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Lei Federal 8.213/91 que estabelece a cota para PCDs. As ações da Rede Incluir, vão além do ‘Circuito Dia D’ com programas e projetos para as empresas que auxiliam as empresas para serem mais diversas e inclusivas”, conta Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir.



O ‘Circuito Dia D’ tem vários relatos de sucesso com seus candidatos, como Roberto Luiz Conceição, que hoje é contratado pela Gerdau e participou do Feirão em Santa Cruz. “Sou um profissional qualificado que há muito tempo vinha buscando minha recolocação no mercado. Quando conheci o ‘Circuito Dia D’, fui conhecer de perto o evento. Os relatos das pessoas que foram empregadas por terem passado pelo evento, me incentivou a ir em Santa Cruz. Em minha primeira tentativa, saí de lá empregado pela gigante do aço. O trabalho que a Rede Incluir realiza, faz com que nós profissionais PcD, nos sentimos eficientes na busca de nossa Empregabilidade”, finaliza Roberto.



O evento também conta com a parceria da Secretaria Municipal e Estadual de Trabalho e Emprego, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, do CIEE/Rio, do IBC, do Viva Rio, Secretaria de Cuidados Especiais e da Diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ.