Minha filha, E. V. dos S. A., 5 anos, está internada no hospital Salgado Filho, desde quarta-feira e precisa passar por uma cirurgia no dedo. Ela perdeu a ponta do dedo e precisa que o procedimento seja feito com urgência. Prometeram que seria feito no mesmo dia, mas até agora nada. Ninguém nos dá uma satisfação. É muito descaso com uma criança. Toda família está desesperada. Absurdo!