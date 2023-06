Os moradores de Coelho Neto, na altura da Avenida Brasil, estão apavorados com a insegurança na passarela 28. É frequente o roubo de veículos no local. Embora a PM faça ronda no local, os assaltos são constantes. Bandidos fecham o carro das vítimas com fuzis e pistolas e cometem o crime com muita facilidade. Até quando vamos viver nessa insegurança? Estamos reféns dos bandidos. Pedimos mais policiamento na região.