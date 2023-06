Polícia Civil realiza operação no Complexo do Chapadão contra roubo de cargas e veículos

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, nesta sexta-feira (16), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, para combater o roubo de cargas e veículos. Até o momento, 10 pessoas foram presas e 22 veículos recuperados. Devido a ação, 12 unidades escolares foram fechadas, afetando 4.048 alunos.



Segundo as investigações, a região se tornou uma das bases operacionais da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que fornece armamento pesado como fuzis, pistolas e granadas, para a prática de roubos de veículos e de cargas, que são cometidos principalmente na Baixada Fluminense e em diversas outras regiões do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, bairros das zonas Sul e Norte. Além de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana. Algumas dessas ações criminosas já resultaram na morte das vítimas. O grupo ainda costuma levar terror a vias expressas como Avenida Brasil, Via Light e Avenida Pastor Martin Luther King Jr.



Em um dos casos, no dia 11 de abril de 2022, uma idosa de 72 anos foi arrastada por 400 metros após ficar presa ao cinto de segurança durante um roubo ocorrido no bairro da Pavuna, na Zona Norte. Em outro crime, no dia 29 de abril de 2023, criminosos do mesmo Complexo roubaram um caminhão e fizeram o motorista refém.



O produto desses roubos costuma ser levado para o Complexo do Chapadão e para outras comunidades com atuação do Comando Vermelho, que contam com forte armamento, que é utilizado contra as forças policiais.

As investigações revelam ainda que no interior dessas comunidades ocorrem as seguintes atividades criminosas relacionadas aos roubos de veículos e de cargas: Armazenamento, transbordo e revenda das cargas roubadas para receptadores; Clonagem de veículos para posterior revenda ou troca por armas e drogas; Desmanche de veículos para revenda de peças; Uso dos veículos roubados pelas quadrilhas para deslocamento e cometimento de outros crimes; e Cativeiro de vítimas sequestradas para realização de transferências via PIX; entre outros.



A ação desta sexta (16) é realizada por agentes das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis e de Cargas (DRFA e DRFC), com a Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE), e a Coordenadoria de Recursos Especiais, além apoio de outras delegacias especializadas da capital. Essa é mais uma fase da Operação Torniquete, que teve início em novembro de 2022, e ao todo já teve 201 presos e 220 veículos recuperados.