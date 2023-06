Unidos da Tijuca abre cadastramento para alas da comunidade neste sábado

Rio - A Unidos da Tijuca abrirá neste sábado (17) a inscrição e o recadastramento para os interessados em desfilar nas alas da comunidade para o Carnaval 2024. O cadastro acontecerá das 10h às 16h, na quadra da escola, que fica na Avenida Francisco Bicalho, 47, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.Para quem desfilou no último Carnaval e fez a devolução da fantasia, a vaga está disponível automaticamente, caso o componente frequente os ensaios. Quem ainda não devolveu o figurino, no entanto, a diretoria lembra que a entrega precisa ser feita.“Na Tijuca, o componente que não ensaia, não garante a vaga. Quando os ensaios começam, a condição é que ele frequente os treinos semanais, que retornarão às quintas-feiras. Aí sim ele estará apto para retirar sua fantasia e desfilar conosco ", explica Marquinho Marino, diretor de Carnaval da agremiação.Para se inscrever, é necessário levar uma foto 3x4, comprovante de residência e xerox do RG. Para o recadastramento, também é preciso levar o comprovante de devolução da fantasia. A escola cobra uma taxa de R$ 120, que inclui uma camisa do enredo.Em 2024, a Tijuca levará para Sapucaí o enredo "O Conto de Fados" , do carnavalesco Alexandre Louzada.