Terremoto atinge estado de São Paulo; moradores relatam situação nas redes sociais

Miracatu - A cidade de Miracatu, na região do Vale da Ribeira, em São Paulo, foi o palco de um terremoto de magnitude 4, por volta das 8h20 da manhã desta sexta-feira (16).

A Defesa Civil confirmou dois abalos na região. Na se sabe, no entanto, se o terremoto teve origem em Miracatu ou Iguape, no litoral paulista. As duas cidades ficam a 60 km de distância uma da outra. De acordo com o Centro de Sismografia da Universidade de São Paulo, o tremor de terra alcança até 100 km de seu epicentro.

Após o ocorrido, o Google emitiu um alerta para os moradores da região, que relataram a situação das redes sociais. Também há relatos de pessoas que residem em cidades próximas.

Alerta emitido após o abalo Reprodução/Google

Maik Freitas, um morador da cidade de Peruíbe, no litoral paulista, deixou seu relato sobre o ocorrido no Twitter: ''Tivemos um terremoto aqui em Peruíbe-SP. Nossos celulares receberam uma notificação, todos ao mesmo tempo, temos três aparelhos, sobre um terremoto com epicentro próximo daqui, o chão tremeu. O informe dizia para não ficar próximo a orla pois poderá ter tsunami. Medo!'', disse.

Uma moradora da mesma cidade, Lílian Honda, também deu seu relato e disse não ter percebido que o tremor se trava de um terremoto: ''Sou de Peruíbe. Senti a cama tremendo e os móveis do quarto estalando. Ouvi barulho também, mas novata em tremor de terra que sou, achei que fosse um caminhão''.

''Também foi sentido em Itapevi, região oeste de São Paulo, sentimos todo o prédio tremer por uns 10 segundos'', disse a internauta Geovana Araújo.