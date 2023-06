Quatro suspeitos de envolvimento com milícia são presos em Santa Cruz

Rio - Quatro homens suspeitos de envolvimento com uma milícia foram presos em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, no final da noite desta quinta-feira (15).



A ação foi realizada por agentes do 27º BPM (Santa Cruz), da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE).



Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes foram checar denúncias sobre a atuação de milicianos na Estrada Vitor Dumas, quando foram atacadas por disparos ao chegar. Após trocas de tiros e buscas, quatro criminosos foram presos, em uma área de mata nas imediações.



Com os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, os policiais apreenderam uma pistola, uma granada, um colete à prova de balas, dez carregadores, três celulares e 173 munições, além de quatro veículos (três carros, sendo dois roubados, e uma motocicleta). A ocorrência foi encaminhada à 36ª DP (Santa Cruz).