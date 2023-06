Evento na Zona Sul celebra 115 anos da imigração japonesa no Brasil

Rio - A Associação Nikkei do Rio de Janeiro promoverá, neste domingo (18), a partir das 9h30, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, uma caminhada para celebrar os 115 anos da imigração japonesa ao Brasil. A programação inclui o plantio de muda e um bate-papo para troca de experiências.



O evento é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse pela cultura do Japão. Para participar, é preciso levar 1 kg de alimento não perecível. O material arrecadado será doado à Associação Nagai de Judô, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.



Este é o segundo encontro do Movimento Nikkei Rio, que tenta despertar o interesse dos jovens descendentes de japoneses (nikkeis) em participar de associações que preservam os valores da cultura milenar do país asiático. Em junho de 1908, os primeiros imigrantes desembarcaram no Brasil.



Estarão presentes na roda de conversa a judoca Silvana Nagai, presidente da Associação Nagai de Judô; a deputada estadual Elika Takimoto (PT); e a gerente do Parque do Flamengo, Leila do Flamengo.



O ponto de encontro será o deck do Pontal da Glória, na Marina. Em seguida, os participantes seguirão para o Parque do Flamengo, onde será realizado o plantio de uma muda em homenagem à relação entre os países. O término será na Praia do Flamengo, 200, onde acontecerá o bate-papo.



O evento conta com o apoio do Consulado-Geral do Japão no Rio. Mais informações podem ser obtidas pelo (21) 2240-2383.