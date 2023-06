Veja as cidades paulistas que tiveram relatos de tremores

São Paulo - Cerca de 20 cidades no estado de São Paulo tiveram relatos de tremores causados pelo abalo sísmico que foi sentido na manhã desta sexta-feira (16). O Centro de Sismometria da Universidade de São Paulo publicou um mapa (acima) com os locais de cada relato.

Existem relatos de tremores nas cidades de Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Franco da Rocha, Iguape, Ilha Comprida, Itanhaém, Juquiá, Juquitiba, Osasco, Peruíbe, Registro, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Taboão da Serra.

O tremor teve seu epicentro no litoral sul do estado, entre as cidades de Miracatu, Iguape e Itariri. A intensidade foi de 4.0 na escala Richter. De acordo com a USP, essa intensidade pode ser sentida até 100km ou um pouco mais. A cidade de São Paulo, por exemplo, fica a 136 km de Miracatu.

Relatos

A internauta Victória Minharro, da cidade de Diadema, deixou seu relato após acordar assustada: ''Pessoal tô chocada, esse tremor foi sentido aqui em Diadema também!!! Eu acordei assustada e pude sentir ! Eu e minha mãe. Não imaginava que seria um terremoto. Tô assustada'', escreveu.

Maik Freitas, um morador da cidade de Peruíbe, no litoral paulista, deixou seu relato sobre o ocorrido no Twitter: ''Tivemos um terremoto aqui em Peruíbe-SP. Nossos celulares receberam uma notificação, todos ao mesmo tempo, temos três aparelhos, sobre um terremoto com epicentro próximo daqui, o chão tremeu. O informe dizia para não ficar próximo a orla pois poderá ter tsunami. Medo!'', disse.

Uma moradora da mesma cidade, Lílian Honda, também deu seu relato e disse não ter percebido que o tremor se trava de um terremoto: ''Sou de Peruíbe. Senti a cama tremendo e os móveis do quarto estalando. Ouvi barulho também, mas novata em tremor de terra que sou, achei que fosse um caminhão''.

''Também foi sentido em Itapevi (cidade não listada pela USP), região oeste de São Paulo, sentimos todo o prédio tremer por uns 10 segundos'', disse a internauta Geovana Araújo.

Deve haver preocupação?

De acordo com a USP, um tremor de magnitude 4 não chega a causar preocupação. Efeitos na região epicentral podem incluir pequenas trincas em reboco, queda de telha e outros objetos instáveis, e pequenos danos em casas de baixa qualidade. Os relatos recebidos pela USP não indicam nenhum efeito mais grave.

Ainda segundo a universidade, tremores de terra desta magnitude não são raros no Brasil. Em média, duas vezes por ano ocorrem magnitudes acima de 4 em algum lugar do Brasil. O litoral sul do estado de São Paulo é uma zona relativamente ativa, comparada a outras regiões do estado. Em Julho de 1946 ocorreu um tremor em Cananéia com magnitude 4.6 na escala Richter.