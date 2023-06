CET-Rio monta esquema de trânsito para corrida no Aterro do Flamengo e Enseada de Botafogo neste domingo

Rio - A CET-Rio informou, nesta sexta-feira (16) que montará um esquema especial de trânsito para a corrida Pride Run, no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio, neste domingo (18). Os corredores percorrerão distâncias de 5 e 10 quilômetros. As largadas serão a partir das 7h no Aterro, em frente ao Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial.

Para facilitar a montagem das estruturas do encontro, será necessária a interdição da Avenida Infante Dom Henrique, a partir de 3h de domingo, no trecho correspondente à área de lazer antecipando o fechamento da via. Já na Avenida das Nações Unidas, que corresponde ao trecho da Enseada de Botafogo, será fechada às 5h, em ambos os sentidos.

A Enseada deverá ser liberada entre 10h e 11h, e a área de lazer permanecerá fechada até 18h, quando se encerra o horário de funcionamento.



No mesmo dia também ocorrerá uma caminhada para celebrar os 115 anos da imigração japonesa ao Brasil.

É recomendado que as pessoas utilizem o transporte público e respeitem os locais de proibição de estacionamento, atentando para a sinalização. Para segurança, os pedestres só devem fazer a travessia das vias nos locais sinalizados, observando sempre as orientações dos agentes de trânsito.