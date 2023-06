Vias da Grande Tijuca ganham de serviços de revitalização

Rio - A prefeitura iniciou nesta sexta-feira (16) uma nova operação para revitalizar vias da cidade. O projeto teve como ponto de partida a Rua Adalberto Aranha, entre Vila Isabel e Tijuca, na Zona Norte, que ganhou poda de árvores, pintura de postes e limpeza de ralos e bueiros, entre outros serviços.



Iniciado pela Subprefeitura da Grande Tijuca, o programa Sub na sua Porta reúne Secretaria Municipal de Conservação, Comlurb, RioLuz e CET-Rio. Na Adalberto Aranha também houve instalação de papeleiras, manutenção de placas de sinalização, lavagem e “tapa-buraco”.



“A gente escolhe uma rua com mais reclamação, mais demanda, para fazer uma organização, deixar um brinco. A ideia é fazer uma vez por semana, a próxima é na Rua Visconde de Cairu. Outras ruas já estão programadas também”, explicou o subprefeito Felipe Quintans.



Após contato com moradores e análise dos problemas relatados através do canal 1746, o projeto avança com o planejamento junto aos diversos órgãos para alinhar o que será feito em cada bairro.