Leitura para Todos: Shopping Grande Rio promove contação de histórias gratuita neste sábado (17)

Neste sábado (17), uma contação de histórias do livro Encanto, da Disney, reunirá o público no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. A ação será na livraria Leitura e faz parte do projeto Leitura para Todos, que doa livros anualmente para crianças em situação de vulnerabilidade.



Para a 1ª fase do projeto, o título selecionado é o inspirador livro ENCANTO. Popular entre as crianças de até 7 anos de idade, a história ficou conhecida a partir da animação produzida pelo Walt Disney Animation Studios. A aceitação, amizade, valores familiares e a força da relação das crianças com suas raízes e lugares como sua casa, dão o tom da história.



“Um dos propósitos é colaborar com o desenvolvimento social das regiões onde estão localizados os shoppings da companhia. Focamos em educação e criamos o Leitura Para Todos, com o objetivo de colaborar com uma transformação social e impactar essas crianças a longo prazo. Acreditamos que o incentivo à cultura, tem esse poder”, comenta Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da Aliansce Sonae + brMalls.



No Shopping Grande Rio, a contação de história será no dia 17 de junho (sábado), às 15h, na Livraria Leitura.