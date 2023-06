Presidente da França e príncipe saudita pedem 'fim' da crise política no Líbano

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, pediram "um fim rápido" para a crise política no Líbano", disse a Presidência francesa nesta sexta-feira (16), após uma reunião entre ambos os líderes.



Na quarta-feira, o Parlamento libanês fracassou, pela 12ª vez, em eleger um presidente, e o enfrentamento entre o poderoso movimento Hezbollah, pró-Irã, e seus oponentes agrava o risco de um vazio de poder prolongado no país.



A ausência de um presidente durante oito meses "continua sendo o principal obstáculo para uma resolução da grave crise socioeconômica" do Líbano, disse a Presidência francesa em comunicado.



Em plena crise econômica, o Líbano é dirigido por um governo interino com poderes reduzidos.



Macron e Mohamed bin Salman "também lembraram o compromisso compartilhado" de ambos "com a segurança e a estabilidade no Oriente Próximo e Médio e indicaram sua disposição de continuar seus esforços conjuntos para o alívio duradouro das tensões".