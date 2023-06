A polícia descobriu outra tática cruel da quadrilha: em muitos roubos, as vítimas são sequestradas para dentro das comunidades do complexo e obrigadas a fazer transferências bancárias para membros da organização criminosa.

"Eles não se contentam mais com tráfico de drogas, têm diversificado suas atividades criminosas e uma delas são os veículos roubados", observou o delegado Petralanda.

O produto desses roubos costuma ser levado para o Complexo do Chapadão e para outras comunidades com atuação do Comando Vermelho, que contam com forte armamento, que é utilizado contra as forças policiais.