Na Rua Barata Ribeiro, número 463, tem árvores que precisam ser podadas. As copas estão muito cheias, fazendo peso e deixando-as inclinadas em direção às janelas dos apartamentos. Os moradores também estão com medo de os morcegos entrarem nas residências. Ninguém merece ter que viver com as todas janelas fechadas por conta disso. É um absurdo.