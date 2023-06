A Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, está abandonada. O lugar seria maravilhoso para a população confraternizar, as crianças brincarem, ter várias barraquinhas, mas está tudo destruído. As traves da quadra de futebol e as tabelas de basquete estão caindo, correndo o risco de ferir gravemente as pessoas. Um IPTU caríssimo para não ter nem o direito de ter uma área de lazer decente. Absurdo. Vergonhoso!