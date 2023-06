Incêndio atinge parte do setor de anatomia do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá

Rio - Um incêndio atingiu, no início da madrugada deste sábado (17), parte do setor de Anatomia Patológica do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e as chamas foram controladas.



O Quartel de Jacarepaguá foi acionado às 1h40 para conter o incêndio no hospital, que fica na Avenida Menezes Cortes. De acordo com o Ministério da Saúde, o fogo foi rapidamente controlado pela brigada da própria unidade e o atendimento à população segue normal em outras alas.

Em nota, a direção do Hospital Cardoso Fontes informou que o local destruído será remanejado e uma perícia será realizada para constatar a causa das chamas.